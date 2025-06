L’Equipe spiega ai francesi che cos’è l’esonero una cosa tutta italiana

In Italia, l’arte di esonerare gli allenatori è una vera e propria tradizione, così distintiva da incuriosire anche i francesi. Mentre in Francia si parla di licenziamento, in Italia si preferisce il termine “esonero”, un gesto più discreto ma altrettanto deciso. L’Equipe spiega ai lettori d’oltralpe questa particolarità tutta italiana, dove gli allenatori vengono messi da parte senza perdere il contratto. Ma cosa cela davvero questa usanza? Scopriamolo insieme.

In Italia gli allenatori non si licenziano. Si esonerano. Che è una cosa molto italiana, scrive L’Equipe, che addirittura fa un pezzo di servizio per il lettore francese: che diamine è questo “esonero”. Gli esonerati, spiega il giornale, vengono messi da parte, ma “sono ancora sotto contratto con il club di cui erano allenatori fino a pochi mesi prima. Per esempio: dall’incarico alla Roma nel gennaio 2016, Rudi Garcia è stato retribuito dai giallorossi fino alla risoluzione amichevole del suo contratto dieci mesi dopo”. In Francia l’esonero non esiste. “Non c’è niente di scritto, ma è un’usanza che lì è diventata comune”, spiega un avvocato e agente di un nazionale francese che ha giocato in Serie A. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’Equipe spiega ai francesi che cos’è l’esonero, “una cosa tutta italiana”

