Leoni più Mosquera ma chi gli farà posto? Inter | 2 candidati – CdS

L’Inter si prepara a un importante investimento sulla difesa, puntando su giovani promettenti come Giovanni Leoni e Cristhian Mosquera. Per far spazio ai due talenti, il club potrebbe dover cedere due dei suoi attuali difensori, con Parma e Valencia pronti a sfruttare questa opportunità. La strategia è chiara: rinforzare la rosa con prospetti di talento, mantenendo alta la competitività. Ma quali saranno le mosse decisive per il futuro nerazzurro?

Per far entrare sia Leoni che Mosquera l’Inter dovrà cedere due difensori. E il club ha individuato questi due candidati per far entrare i due giovanissimi di Parma e Valencia. GIOVANI IN ENTRATA – L’Inter ha messo nel mirino Giovanni Leoni e Cristhian Mosquera come obiettivi per rafforzare la propria difesa. Ad oggi i due giovanissimi di Parma e Valencia sono avanti nelle gerarchie ai soli tre noti Sam Beukema, Jhon Lucumì e Koni De Winter. Per quanto riguarda Leoni, ieri sera in centro a Milano è avvenuto un incontro tra la dirigenza e l’AD del Parma Federico Cherubini. Possibile che si sia parlato sia del difensore che di Yann-Ange Bonny. 🔗 Leggi su Inter-news.it