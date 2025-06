Leoni Juve aumenta la concorrenza per il talento del Parma | quella rivale ha un vantaggio importante Cosa può succedere nelle prossime settimane

La corsa al talento del Parma, Leoni Juve, si fa sempre più agguerrita con l’ingresso di nuovi club come l’Inter, che punta deciso su Chivu. La concorrenza si intensifica e le prossime settimane potrebbero rivelare sviluppi sorprendenti sul futuro di questo promettente difensore. Resta aggiornato per scoprire quale strada prenderà il suo percorso tra le grandi squadre del calcio italiano.

Leoni Juve, aumenta la concorrenza per il talento del Parma: tutti gli ultimi aggiornamenti sul difensore. Ci sono importanti novità sul futuro di Leoni, talento del Parma accostato al calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sul calciatore ci sarebbe anche l' Inter che potrebbe giocarsi la carta Chivu. PAROLE – «L'Inter ha chiesto informazioni per Leoni su cui Chivu ci ha puntato molto. L'Inter ha voluto porre le basi con il Parma che spera di tenere Leoni ma quando arrivano grandi club, perché non c'è solo l'Inter, è difficile».

Sané Juve, la rivelazione: «Passi in avanti». Il talento del Bayern Monaco può arrivare in bianconero? Tutti i dettagli - L'interesse della Juventus per Leroy Sané del Bayern Monaco si intensifica. Secondo l'esperto di mercato Paolo Paganini, l'attaccante potrebbe essere una delle prossime mosse della dirigenza bianconera.

#Leoni piace molto alla #Juve ma... C'è già una trattativa col Parma Partecipa alla discussione

