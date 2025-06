Leone XIV riceve il cardinale Ruini | La mia missione è di gettare ponti

Il leone XIV incontra il cardinale Ruini, simbolo di un’epoca e di un dialogo cruciale per la Chiesa. La mia missione 232, quella di gettare ponti, si fa ancora più urgente in un momento di tensione e speranza. Il porporato auspica un leader che ricomponga i fili di una fede unificata, mentre Zuppi, con esitazione, dichiara: «Obbedisco al Papa pure controvoglia». La strada verso l’unità è ancora tutta da scrivere.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

