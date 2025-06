Leo dà gas lassù | il dolore di amici e conoscenti che non abbandonano il luogo dell' incidente

Il dramma di Leonardo Cristiani ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della comunità di Viale Trieste. Quel tragico incidente ha trasformato il luogo in un simbolo di perdita e dolore condiviso, dove il silenzio parla più di mille parole. In questo scenario di tristezza e speranza, ogni volto racconta una storia di affetto e solidarietà. È un richiamo a riflettere sulla fragilità della vita e sull’importanza di stare insieme nei momenti più difficili.

Su quel tratto di viale Trieste, dove lunedì 9 giugno ha perso la vita Leonardo Cristiani, 15 anni, il silenzio non è mai davvero calato. Un via vai continuo, fatto di passi lenti e sguardi bassi. Ragazzi che si stringono in un abbraccio, genitori che accompagnano i figli in silenzio, qualcuno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it