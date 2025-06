L’Emergenza territoriale 118 dell’ASL di Avellino riceve l’Ems Angels Awards

L’emergenza territoriale 118 dell’ASL di Avellino brilla ancora una volta, ricevendo l’ambito EMS Angels Award 2025. Un riconoscimento che premia l’eccellenza e l’impegno della Centrale Operativa e del team di emergenza, diretti dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante. Questo prestigioso premio, al livello Diamond, testimonia la dedizione e la professionalità di chi ogni giorno salva vite. Il premio...

Importante riconoscimento alla Centrale Operativa 118. L'ASL di Avellino, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante e l'UOC Emergenza Territoriale e COT hanno ricevuto anche quest'anno il massimo livello di riconoscimento DIAMOND del Premio EMS Angels per l'anno 2025.

