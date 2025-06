L' Ematologia di Pescara prima in Europa nella terapia genica avanzata per beta-talassemia e anemia falciforme

L’ematologia di Pescara si distingue come la prima in Europa a offrire terapie geniche avanzate contro beta-talassemia e anemia falciforme, un traguardo di eccellenza che sottolinea l’impegno e l’innovazione del nostro centro. Durante il convegno “Primato italiano nel trattamento delle emoglobinopatie” al Senato, questa straordinaria conquista ha ricevuto il riconoscimento che merita, confermando la leadership italiana nel campo delle terapie personalizzate e avanzate.

