L’eleganza del vuoto

L’eleganza del vuoto di Guido Tonelli ci invita a esplorare le profondità dell’universo attraverso gli occhi di uno scienziato appassionato. Con una narrazione coinvolgente, l’autore svela i misteri del vuoto e della materia, un “materiale” sorprendente che dà forma alla nostra realtà. Un viaggio tra scienza e poesia, tra il niente e il tutto, che ci conduce a riflettere su cosa davvero costituisce il cosmo. Un’opera che lascia senza fiato e apre nuove prospettive di scoperta.

Che strano materiale mette insieme Guido Tonelli, uomo di scienza dalla grande grinta narrativo-divulgativa, il cui ultimo titolo , sembra rispondere al sottotitolo: “Di cosa è fatto l'universo”.? Di certo nel largo scartafaccio di quest’opera curiosa c’è posto in esergo per i versi di Montale da, guarda un po’, Il vuoto (“Una materia immateriale, il peggio che poteva toccarci”). Come pure nella premessa del curioso racconto della gestazione spezzina di un’opera immortale del compositore Richard Wagner, L’oro del Reno, frutto di mare in tempesta, nausea e insonnia. Il vuoto è il parto di un’esperienza di eccessi sembrerebbe suggerire. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’eleganza del vuoto

vuoto - eleganza

Guido Tonelli a teatro con “L’eleganza del vuoto, di cosa è fatto l’Universo” - Martedì 3 giugno, il Teatro Petrarca di Arezzo ospiterà un evento straordinario: il professor Guido Tonelli porterà in scena “L’Eleganza del Vuoto, di cosa è fatto l’Universo”.

