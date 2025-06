Lei sapeva… Garlasco svelato l’enigma dell’amico suicida di Sempio | lo rivela l’analisi

Il caso di Garlasco, tra misteri e interrogativi irrisolti, ha catturato l’attenzione dell’Italia, mantenendo vivo il dibattito pubblico. Questa volta, una rivelazione di Rita Cavallaro di Il Tempo ha aperto nuove piste, svelando dettagli inediti sull’amico suicida di Sempio. La verità potrebbe essere finalmente a portata di mano, ma quali segreti si celano dietro questo enigma ancora irrisolto? Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti.

Andrea Sempio accompanied by his lawyers to the Montebello Carabinieri caserma for dna tests in connection with the Garlasco case – Milan, Thursday, March 13, 2025 (Photo Claudio FurlanLapresse) Il mistero di Garlasco continua a sollevare domande e a far discutere l’opinione pubblica italiana. Una rivelazione di Rita Cavallaro, nota giornalista de Il Tempo, ha riacceso i riflettori su uno dei casi più enigmatici della cronaca nera italiana. L’ultima scoperta riguarda un messaggio criptico lasciato su Facebook da Michele Bertani, amico di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La chiave dell’enigma sembra essere nascosta in una frase decifrata da una canzone dei Club Dogo, postata da Bertani: “C’era una ragazza lì che sapeva”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it