Lei è il mio idolo l’emozione di una signora italiana che stringe la mano a Mattarella in Lussemburgo – Il video

L’emozione di una signora italiana nel stringere la mano a Mattarella in Lussemburgo cattura il cuore di tutti noi: un gesto di affetto e stima che va oltre le parole. Durante la sua prima visita ufficiale, il Presidente ha incontrato cittadini italiani all’estero, dimostrando ancora una volta quanto il suo ruolo sia anche un simbolo di unità e vicinanza. Un ricordo che resterà impresso nella memoria di tanti.

Ennesimo attestato di stima e affetto per il Presidente della Repubblica Sergio Matterella. Nel corso della sua prima visita ufficiale in Lussemburgo, accompagnato dal Granduca di Lussemburgo, Enrico di Lussemburgo, e la Granduchessa di Lussemburgo, Maria Teresa di Lussemburgo, Mattarella ha salutato un gruppo di italiani che si era radunata proprio per l’occasione per salutare il Capo dello Stato. Tra questi anche una signora di origini siciliane che, stringendo la mano a Mattarella, gli ha detto emozionata: «È il mio idolo, Presidente, il gentiluomo più grande che abbia mai conosciuto». «No», ha provato a rispondere Mattarella con un sorriso. 🔗 Leggi su Open.online

Mattarella in Lussemburgo, il capo dello Stato ricevuto dai Granduchi a Palazzo Granducale - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura una visita di due giorni in Lussemburgo, un momento di grande importanza diplomatica e simbolica.

