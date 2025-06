Lei al posto di Mara Venier Nuova conduttrice nuovo programma per il weekend Rai

Una rivoluzione in casa Rai: al posto di Mara Venier, una nuova conduttrice per il weekend, pronta a portare energia e novità. La rete ha deciso di rivoluzionare completamente il format, introducendo un titolo inedito e un approccio fresco, per regalare agli spettatori un’esperienza televisiva rivolta al futuro. Il pomeriggio di Rai Uno sta per cambiare volto, promettendo emozioni e sorprese che non si sono mai viste prima. Restate sintonizzati, perché il nuovo capitolo sta per iniziare...

Notizia clamorosa da Rai Uno: uscito il nome di chi prenderà il posto di Mara Venier nel programma del week end. L’azienda di viale Mazzini ha deciso per una rivoluzione totale completa: non ci sarà solo una semplice sostituzione alla guida del programma, ma un vero e proprio cambio di format, con un nuovo titolo. Il pomeriggio della rete ammiraglia Rai cambierà volto, con l’intenzione di proporre qualcosa di diverso rispetto a quanto visto finora. La scelta della nuova conduttrice è caduta in casa. A lei andrà la fascia oraria tra le 14 e le 15. Un orario molto competitivo, dove Canale 5 registra ottimi ascolti grazie alle sue amate soap. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

