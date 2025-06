Lei 48 anni lui 36 Temptation Island 2025 la prima coppia ufficiale | chi sono Alessio e Sonia

Alessio e Sonia M. sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island 2025, attirando immediatamente l'attenzione per la loro storia complessa e le differenze di età: lei ha 48 anni, lui 36. Entrati nel villaggio delle tentazioni, affrontano una sfida cruciale per il loro amore, cercando di capire se il loro legame può resistere alle prove più dure o se sia giunto al...

Una delle coppie più discusse di Temptation Island 2025 ha già fatto il suo ingresso ufficiale nel villaggio delle tentazioni. Si tratta di Alessio e Sonia M., che hanno deciso di partecipare al celebre reality di Canale 5 per mettere alla prova un amore scosso da continui alti e bassi. Una scelta non facile, ma dettata da una volontà comune: chiarire una volta per tutte se la loro relazione abbia ancora un futuro o sia ormai giunta al capolinea. A scrivere al programma è stato Alessio, classe 1986, che oggi ha 39 anni. In una lettera accorata, l’uomo ha raccontato che il loro legame è diventato “turbolento”, sottolineando come ogni giorno sia un susseguirsi di emozioni, “per lo più negative, che mi fanno soffrire”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it