Legge sul fine vita il nuovo paletto del governo Meloni | tempi più lunghi per le patologie rare il comitato etico chiederà tempo per studiarle

Il nuovo disegno di legge sul fine vita approvato dal governo Meloni introduce tempi più lunghi e procedure più complesse, specialmente per le patologie rare, dove il comitato etico potrà richiedere più tempo per valutazioni approfondite. Un equilibrio delicato tra rispetto delle volontà dei pazienti e garanzie di sicurezza, con l’obiettivo di garantire flessibilità e attenzione ai bisogni di chi affronta decisioni così delicate. Ma cosa comporterà tutto questo nella pratica quotidiana?

Dal momento in cui una persona, gravemente malata e con destino infausto, deciderà di chiedere l’accesso alla morte assistita al momento in cui sarà effettivamente staccata la spina, ne passerà di tempo. «Il testo avrà un termine, sì, ma non perentorio. Dovrà essere elastico ». Lo spiegano ad Open i relatori del disegno di legge sul fine vita della maggioranza, Pierantonio Zanettin, tra i banchi di Forza Italia, e Ignazio Zullo, di Fratelli d’Italia, incardinato in commissione Affari sociali dall’ottobre 2022 e attualmente, da dicembre 2024, all’esame del comitato ristretto. Sono seduti su un divanetto a Palazzo Madama, davanti – ironia della sorte – alla statua di Luigi Carlo Farini, politico e medico ottocentesco, studioso delle febbri intermittenti. 🔗 Leggi su Open.online