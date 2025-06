Lega ‘vede’ carte Fdi su terzo mandato ancora scontro su fisco

Nel cuore del dibattito politico italiano, il futuro del fisco e la tutela del ceto medio restano al centro delle tensioni tra alleati. Mentre Tajani insiste sul primo intervento sull’Irpef, Salvini spinge per una soluzione condivisa sulla pace fiscale. La discussione si infiamma: la prossima manovra sarà il banco di prova di un governo in bilico tra visioni divergenti e obiettivi comuni. La sfida è aperta, e il tempo stringe.

Milano, 11 giu. (askanews) – Per Antonio Tajani il taglio dell'Irpef sul ceto medio viene prima della rottamazione delle cartelle. Anche per Fdi "ora tocca al ceto medio". Per Matteo Salvini invece la pace fiscale è la priorità, ma si può fare insieme alle altre richieste degli alleati. Nella maggioranza il confronto sulla prossima manovra è già iniziato, ma le posizioni sembrano cristallizzate. Dopo lo scontro di ieri col ministro leghista Giorgetti, oggi Giorgia Meloni non si sbilancia: gli interventi a favore degli autonomi "proseguiranno", e la riduzione della pressione fiscale dovrà vedere "un'attenzione particolare al ceto medio".