Lega punta sulla pace fiscale | Operativa con la prossima legge di bilancio

La Lega mette al centro della sua agenda la pace fiscale, puntando a renderla pienamente operativa con la prossima legge di bilancio. Dopo il recente Consiglio Federale alla Camera, Matteo Salvini ha ribadito che l’obiettivo è approvare in Commissione entro l’estate una soluzione concreta e vantaggiosa per i cittadini. Una strategia in due tempi che potrebbe cambiare radicalmente il rapporto tra cittadini e fisco, portando finalmente chiarezza e liquidità nelle tasche degli italiani.

Si è concluso alla Camera il Consiglio Federale della Lega, con Matteo Salvini che ha posto il fisco al centro dell’agenda politica del Carroccio. La prioritĂ dichiarata è chiara: rendere operativa la pace fiscale giĂ con la prossima legge di bilancio, seguendo una road map precisa che prevede l’approvazione in Commissione entro l’estate. Una strategia in due tempi. Matteo Salvini Il segretario leghista ha delineato una strategia articolata in due fasi temporali. La prima prevede l’approvazione della norma entro l’estate in commissione, mentre la seconda punta a renderla operativa dal gennaio 2026 attraverso la legge di Bilancio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Lega punta sulla pace fiscale: “Operativa con la prossima legge di bilancio”

In questa notizia si parla di: lega - pace - fiscale - operativa

Fisco, Salvini: “Priorità Lega è pace fiscale definitiva” - La Lega punta su una pace fiscale definitiva, un tema caldo che tocca da vicino milioni di italiani. Matteo Salvini propone una rottamazione decennale con 120 rate senza sanzioni né interessi, un'idea audace che potrebbe rivoluzionare il rapporto tra cittadini e fisco.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Matteo Salvini: La pace fiscale della Lega sarĂ operativa dal 2026; Fisco, Salvini: pace fiscale deve essere in prossima Legge Bilancio; Rottamazione quater delle cartelle, ultimi giorni per fare domanda.

Matteo Salvini: La pace fiscale della Lega sarà operativa dal 2026 - La Lega punta ad approvare la pace fiscale entro l'estate per renderla operativa con la legge di bilancio dal 2026.