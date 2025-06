Lega propone rinvio blocco diesel euro 5 al 2026 con flessibilità regionale

La Lega si impegna a scongiurare il blocco dei diesel Euro 5 previsto per ottobre, proponendo un rinvio al 2026 con flessibilità regionale. Un passo importante per tutelare automobilisti e imprese, offrendo alle Regioni la possibilità di adattarsi alle proprie esigenze. Questa strategia mira a un equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilità economica, garantendo che le decisioni siano sempre nelle mani delle amministrazioni locali, pronte a reagire alle sfide del futuro.

Scongiurare il blocco dei diesel euro 5 per un altro anno, offrendo la possibilità alle Regioni di evitarlo anche successivamente. È quanto prevede un emendamento della Lega al Decreto infrastrutture. I motori a gasolio meno recenti potrebbero essere stoppati dal prossimo mese di ottobre: il partito di Matteo Salvini punta a posticipare tutto al 31 ottobre 2026, con la possibilità da parte delle Regioni interessate di anticipare o ritardare ulteriormente lo stop. L'obiettivo è duplice: da una parte, tutelare le famiglie che rischiano di restare senza macchina. Dall'altra, rispettare l'autonomia delle Regioni.

Blocco diesel euro 5, i partiti contro il divieto europeo che paralizzerà il Nord. La Lega: «A partire da Salvini, siamo al lavoro a ogni livello». di @tarallocarlo e @ARoldering Partecipa alla discussione

Perché sento solo Salvini e la Lega protestare contro il demenziale blocco ai diesel euro 5? Il resto del centrodestra vuole privare dell’auto milioni di cittadini? Partecipa alla discussione

