La stagione 2025-26 di Serie C si avvicina con grandi novità e un calendario tutto da scoprire. La Lega Pro ha ufficializzato le tappe fondamentali, in attesa delle conferme dalla Covisoc sulle squadre partecipanti. Con entusiasmo, i tifosi attendono il calcio d’inizio, previsto per domenica 24 agosto, quando le pretendenti daranno il via a un torneo ricco di sfide emozionanti e sorprese. La Ternana si prepara a vivere un’annata da protagonista.

La Lega Pro ha sancito le tappe che andranno a tracciare la prossima stagione 2025-26 di serie C. In attesa del responso della Covisoc che consentirà alla Lega di stilare la lista di tutte le società partecipanti al prossimo torneo di terza serie, il presidente Matteo Marani e i vertici della categoria hanno sancito le date che andranno a segnare il campionato. La prima giornata sarà calendarizzata per domenica 24 agosto quando le pretendenti dei tre gironi torneranno di nuovo in campo per dare avvio alla fitta serie di giornate che condurranno verso un nuovo epilogo. Saranno tre i turni infrasettimanali previsti, ancora tutti da sancire con precisione dal direttivo di C che nel corso dei prossimi mesi tornerà a riunirsi per fissare i rispettivi stop da rispettare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lega Pro: Calendario Serie C 2025-26 e Novità per la Ternana

