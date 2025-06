Lega navale ritorna in Sicilia la navigazione solidale e di prevenzione

La Lega Navale torna a Sicilia con una missione di solidarietà e prevenzione, dando nuova vita a 12 barche confiscate alla criminalità. Due rotte diverse attraverseranno il mare, dimostrando che la nautica può diventare strumento di inclusione e speranza. Un progetto che unisce comunità e volontà di cambio, trasformando la passione per il mare in un vero gesto di rinascita e legalità. Scopriamo insieme come questa iniziativa sta facendo la differenza.

Due differenti rotte per 12 barche confiscate alla criminalità Roma, 11 giu. (Adnkronos Salute) - Una navigazione inclusiva a vela con le imbarcazioni confiscate dall'autorità giudiziaria alle attività illegali e affidate alla Lega navale italiana, che ritrovano una nuova vita e impiego nei v.

