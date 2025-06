L’educazione permanente Corsi nelle nostre biblioteche

Scopri i nuovi corsi di educazione permanente promossi dalla Rete REA.net, che coinvolgono le biblioteche di Castelfranco e Santa Croce, dedicati a cittadini adulti desiderosi di crescita e formazione continua. Un’opportunità unica per ampliare le tue competenze e vivere un’esperienza di apprendimento stimolante nel cuore della tua comunità . Non perdere l’occasione di partecipare e arricchire il tuo percorso di conoscenza: ti aspettiamo!

La Rete REA.net - Biblioteche lungo l’Elsa e l’Arno presenta una serie di corsi che in parte si svolgeranno anche a Castelfranco e Santa Croce: un’iniziativa dedicata alla promozione dell’educazione permanente dei cittadini maggiorenni e adulti residenti nel territorio della rete documentaria. Questi i corsi proposti dalla biblioteca di Castelfranco. "Leggere e comprendere le bollette" si terrĂ invece il 12 giugno dalle 9,30 alle 11,30. Il 26 giugno invece partirĂ il corso "Leggere e comprendere gli atti della pubblica amministrazione" l’inizio del corso è fissato per le 9,30 e si protrarrĂ fino alle 11,30 sempre nei locali della mediateca attigua alla biblioteca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’educazione permanente. Corsi nelle nostre biblioteche

In questa notizia si parla di: corsi - educazione - permanente - biblioteche

Educazione al rispetto, l’Indire è pronto per i corsi di formazione destinati ai docenti. Manfredi: “Operativi da metà giugno” - A partire da metà giugno, l'INDIRE lancia corsi di formazione per docenti focalizzati sull'educazione al rispetto.

Ultimi posti disponibili! "Un museo aperto come un libro", domenica 9 marzo dalle ore alle ore 13:00 Libreria Castello di Carta di Vignola corso di formazione a cura di Melania Longo! Arte, museo e infanzia per ripensare l'educazione permanente alla bellezza Partecipa alla discussione

Siracusa ospita la Rete Italiana delle Città Educative! ? ? 19-20 Maggio 2025 Un'opportunità unica per le città italiane di confrontarsi, collaborare e rafforzare il loro impegno per l’educazione permanente. Focus dell’evento: Prevenzione dell’abban Partecipa alla discussione

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

L’educazione permanente. Corsi nelle nostre biblioteche; REAlizza il futuro – L’apprendimento permanente anche alla Biblioteca Civica di Vinci; REAlizza il futuro – Apprendimento permanente nelle biblioteche REA.net.

Dal digitale all’ambiente. La formazione aperta a tutti e a costo zero. I corsi nelle biblioteche - Grande attenzione dedicata all’inclusione delle persone con disabilità.

Corsi di formazione per giovani e adulti - I prossimi corsi in programma nel mese di giugno, alla Biblioteca comunale Vallesiana in via Tilli 41 a Castelfiorentino, sono Notizie false (fake news) -