L’ecatombe di Gaza

cronaca di un dramma silenzioso che si svolge nel cuore di Gaza, dove ogni giorno si consumano stragi indicibili. Mentre l’Europa assiste impotente, le vittime aumentano e il dolore si diffonde come un’ombra insopportabile. È tempo che si alzi la voce: qual è il limite prima che questa tragedia diventi insostenibile?

A Gaza continuano le stragi e l’Europa non fa nulla: solo parole e zero fatti innanzi a un’ecatombe in atto. Che altro serve per svegliare l’Ue? Carlo Rizzuto via email Gentile lettore, ho scritto più volte sulla criminale politica europea di sostegno all’etnocidio in corso e non mi ripeterò. Vorrei invece soffermarmi sulla dimensione dell’ecatombe, che è sicuramente di gran lunga superiore alle pur enormi cifre ufficiali. Queste ultime sono la somma dei morti “accertati”, ma non tengono conto dell’immenso camposanto che si trova sotto milioni di tonnellate di macerie. Nel giugno 2024, quando i dati ufficiali parlavano di 37. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it