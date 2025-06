Le ultime ore di Julius Evola | una testimonianza

Le ultime ore di Julius Evola rappresentano un momento intenso e carico di significato, testimoniato da Mario Coen Belinfanti, suo amico e discepolo. Reduce della RSI, Belinfanti ha condiviso con noi ricordi preziosi di un filosofo che ha lasciato un'impronta indelebile nel pensiero italiano. La testimonianza, gentilmente concessa dalla Fondazione Julius Evola, ci permette di avvicinarci a quell’ultimo istante di una vita dedicata alla ricerca e alla riflessione.

Roma, 11 giu – Il brano che qui ripubblichiamo – per gentile concessione della Fondazione Julius Evola – è la testimonianza di Mario Coen Belinfanti, reduce della RSI che conobbe il filosofo romano nel dopoguerra. La frequentazione durò per tutti gli anni cinquanta, fino al giorno della morte di Evola. Di cui Belinfanti ha potuto testimoniarne la soliditĂ stoica. Le ultime ore di Evola. Doveva essere il marzo-aprile 1974 quando Julius Evola, a causa di uno scompenso cardiaco acuto, ebbe un collasso e perse i sensi. Il suo medico curante, il dottor Placido Procesi, lo fece ricoverare d'urgenza all'Ospedale San Camillo, ma quando il Professore riprese conoscenza protestò violentemente per questa decisione.