Le stragi nelle scuole rappresentano una delle tragedie più scioccanti della società moderna Sono state centinaia e non accennano a fermarsi

Le stragi nelle scuole sono tra le pagine più nere della nostra società moderna, un fenomeno che, purtroppo, continua a ripetersi con inquietante frequenza. Di recente, un terribile episodio a Graz, in Austria, ha sconvolto ancora una volta il mondo: dieci vittime e un luogo di apprendimento trasformato in scena di orrore. Questo dramma ci costringe a riflettere sulla fragilità della sicurezza nei nostri spazi di crescita e formazione. Dall’America…

È accaduto ancora. Questa volta a Graz, in Austria, dove l'aula di una scuola si è trasformata in un campo di morte. Dieci le vittime, numerosi i feriti e, alla fine, anche l'autore della strage, un ex studente dell'istituto, si è tolto la vita. L'ennesima tragedia e solo l'ultimo atto di una lunga e angosciante sequenza che profana, quello che dovrebbe essere uno dei luoghi più sicuri per un bambino o un giovane: la scuola. Dall'America all'Europa, fino all'Asia, decine di istituti scolastici sono stati teatro di violenze improvvise e devastanti, esplose per vendetta, disagio, fanatismo o pura follia.

