le star del web aurora e ludovica incontrano i fan al campania

avranno l’opportunità di incontrare le loro influencer preferite, scattare foto e ottenere autografi esclusivi. Non perdere questa occasione unica di vivere un’esperienza indimenticabile con Aurora e Ludovica al Centro Commerciale Campania: un evento imperdibile per tutti i loro follower!

Le amate star del web e di Youtube Aurora e Ludovica arrivano al Centro Commerciale Campania di Marcianise per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita del nuovo album "La Magia dei Sogni". L’appuntamento è per il 18 giugno alle ore 17:00, in Piazza Campania, quando i fan delle due. 🔗 Leggi su Casertanews.it