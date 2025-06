Le sequestrano l’auto va a riprenderla ma è sparita

Una vicenda intricata scuote la tranquilla provincia di Prato: una donna, dopo aver visto sequestrare la sua auto per aver usato una targa straniera, si è recata dall’avvocato Sabrina Serroni per far luce su una sparizione misteriosa. Due anni dopo, la vettura sembra svanita nel nulla, lasciando dietro di sé un alone di incertezza e sospetti. Ma come si evolverà questa storia? Restate con noi per scoprirlo.

Prato, 11 giugno 2025 – Le avevano sequestrato l’auto perché viaggiava con una targa straniera nonostante la proprietaria vivesse nella provincia di Prato. Un sequestro ai fini della confisca, come previsto in questi casi. Era il giugno 2023 e di quella macchina ora se ne sono perse le tracce. La storia, un po’ complicata, è stata sollevata dalla proprietaria che si è recata dall’avvocato Sabrina Serroni per intentare una causa civile ai fini del risarcimento. La donna ha in mano una sentenza del giudice di pace di Prato, Pietro Vittorio Troili, che nel febbraio scorso ha disposto la restituzione del mezzo alla proprietaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le sequestrano l’auto, va a riprenderla ma è sparita

