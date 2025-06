LE RACCOLTE FIRME

Le raccolte firme di Cosimo Rossi a Roma ballano sotto il sole politico, mentre l’attenzione si concentra sul risultato dei referendum. Da Schlein a Conte, passando per Bonelli e Fratoianni, chi aveva fatto della campagna referendaria una battaglia politica ha subito una sonora battuta d’arresto dagli elettori. Una consultazione che si presentava come una vera e propria sfida democratica, ma che sembra aver rivelato le vere forze in campo.

di Cosimo Rossi ROMA Onorevole Tommaso Foti, da ministro degli Affari europei, la coesione e il Pnrr del partito di maggioranza relativa (FdI), come valuta il risultato dei referendum? "Da Schlein a Conte, da Bonelli a Fratoianni: tutti coloro che si erano intestati politicamente la campagna referendaria promossa dal leader della Cgil, Landini, hanno ricevuto una sonora stroncatura dagli elettori. Avevano impostato la consultazione come una notifica di sfratto alla premier Meloni, mentre oggi a essere politicamente sfrattati sono proprio loro. Dato che, a ogni piè sospinto, chiedono alla premier di riferire in aula, a voler sdrammatizzare stupisce che non le abbiano ancora chiesto di spiegare perché gli elettori di sinistra li hanno abbandonati".

