Le proteste a Los Angeles e la sfida di Trump | il braccio di ferro sull’immigrazione è un banco di prova in vista delle elezioni di midterm

di tensioni e sfide che riflettono le profonde divisioni di un Paese in fermento. Los Angeles si sta rivelando un vero e proprio banco di prova per l’amministrazione Trump, testando la sua capacità di gestire crisi sociali e politiche. Le proteste, alimentate dal tema dell’immigrazione, sono solo l’inizio di un confronto più ampio che potrebbe influenzare significativamente l’esito delle imminenti elezioni di midterm.

" Los Angeles è un banco di prova" per l'amministrazione Trump. Le parole di Karen Bass, sindaca della città californiana, descrivono bene la situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore. Il governo federale usa le proteste e i disordini che hanno travolto LA come strumento per testare i propri limiti, poteri, possibilità. Il confrontoscontro in California, che sembra sul punto di allargarsi ad altre città americane, è del resto ricco di tante e diverse questioni: politiche, istituzionali, legali, di ordine pubblico. Dal modo in cui questa storia si concluderà, dipende molto del futuro dell' amministrazione Trump.

Usa, proteste pro-immigrati a Los Angeles. Proiettili di gomma contro manifestanti - Le strade di Los Angeles e San Francisco si sono trasformate in scenari di tensione, con proteste contro le politiche migratorie e interventi duri delle forze dell'ordine.

