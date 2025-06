le proposte di destra e sinistra per cambiare il referendum

Dopo il fallimento del quorum sui referendum su lavoro e cittadinanza, le forze politiche si confrontano su come rendere le consultazioni popolari più incisive. Forza Italia, con Maurizio Gasparri, propone di aumentare le firme richieste da 500 mila a un milione, sperando di ridurre le iniziative poco partecipate. Ma quali sono le idee provenienti dalla sinistra? Scopriamo le diverse strategie per rivitalizzare il nostro strumento di democrazia diretta.

Dopo la bassa affluenza e l’ennesimo mancato raggiungimento del quorum per i cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza, la politica si interroga su come il referendum possa essere modificato per essere più efficace. Forza Italia è stata la prima a proporre una modifica. Maurizio Gasparri, presidente dei senatori forzisti, ha illustrato un disegno di legge che prevede di innalzare da 500mila a un milione le firme necessarie per richiedere il referendum e che a pronunciarsi a favore siano dieci consigli regionali e non gli attuali cinque. «Abbiamo voluto agire con tempestività e aprire una riflessione per portare a una rapida decisione», ha detto Gasparri. 🔗 Leggi su Linkiesta.it