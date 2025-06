Le polveri degli incendi del Canada arrivano in Emilia Romagna | l’effetto sulla qualità dell’aria

Le fiamme che infuriano nelle foreste del Canada stanno avendo un impatto inaspettato anche in Emilia Romagna. I loro effetti si manifestano sotto forma di polveri sottili che attraversano l’Atlantico, arrivando a influenzare la qualità dell’aria nel Nord Italia. Per capire meglio questa complessa connessione ambientale, abbiamo intervistato Vanes Poluzzi di Arpae, il quale ci svela come un incendio lontano possa ripercuotersi sul nostro territorio e sulla salute dei cittadini.

Bologna, 11 giugno 2025 – Gli incendi che devastano le foreste del Canada sembrano lontani. Eppure, nei giorni scorsi, i cieli offuscati e la foschia sul Nord Italia ne hanno portato l’eco visibile e tangibile. A spiegare questo fenomeno e le sue implicazioni è Vanes Poluzzi, responsabile del Ctr Qualità dell’Aria di Arpae. Vanes Poluzzi di Arpae Professor Poluzzi, ci può spiegare che cosa è successo? “Nel Canada centrale, in particolare tra Saskatchewan e aree limitrofe, ci sono incendi forestali molto estesi che stanno emettendo grandi quantità di aerosol e gas. I venti zonali in quota, che vanno da ovest verso est, hanno trasportato queste masse d’aria cariche di particolato attraverso l’Atlantico fino all’Europa, raggiungendo anche il Nord Italia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le polveri degli incendi del Canada arrivano in Emilia Romagna: l’effetto sulla qualità dell’aria

In questa notizia si parla di: incendi - canada - qualità - aria

Canada: oltre 31.000 evacuati per incendi boschivi, emergenza in Saskatchewan e Manitoba - Una crisi senza precedenti scuote il Canada: oltre 31.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi devastanti, che già coinvolgono più di 200 focolai in tutto il paese.

Anche oggi un tramonto al fumo degli incendi del Canada. C'è una brutta notizia: questo fumo rimarrà intrappolato nell'anticiclone e pertanto ne saremo invasi per tutta la settimana. La qualità dell'aria sarà insalubre Partecipa alla discussione

Le polveri degli incendi in #Canada è arrivato fino all'#Italia causando foschia e non solo. Ecco cosa emerge dai dati sulla qualità dell'aria Partecipa alla discussione

