le piazze tornano a riempirsi di libri con la rassegna per la cultura diffusa piazze dei libri

Le piazze fiorentine si preparano a rinascere con le magie della lettura: torna "Piazze dei Libri", l'evento che trasforma le strade in teatri di cultura e incontri con gli autori. Dal 10 al 13 giugno, durante l'Estate Fiorentina, tutto il cuore della città si anima con 30 appuntamenti imperdibili, portando libri e idee direttamente nelle piazze. Tutti i sensi pronti a lasciarsi coinvolgere in un viaggio tra parole, storie e nuove scoperte...

Dal 10 al 13 giugno, nell'ambito dell'Estate Fiorentina, in tutti e cinque i quartieri fiorentini, torna la rassegna "Piazze dei Libri" con 30 presentazioni di libri.

