Le opposizioni ci riprovano con il salario minimo

Le opposizioni tornano a puntare sul salario minimo, cercando di rilanciare la battaglia nel Parlamento dopo un fallimento elettorale e politiche. Questa volta, diversi partiti si sono uniti in commissione Lavoro al Senato, firmando emendamenti per cancellare la delega all’esecutivo sulla lotta al lavoro povero. Una strategia che mira a riaccendere il dibattito e a rafforzare la loro posizione, confidando di fare finalmente luce su un tema cruciale per i diritti dei lavoratori.

Divisi nel referendum anti Jobs Act proposto dalla Cgil, i partiti di opposizione tornano a riunirsi nel nome del salario minimo. Dopo il flop sull’affluenza alle urne e la mancata «spallata al governo», in commissione Lavoro al Senato, esponenti di Movimento Cinque Stelle, Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra e Azione hanno firmato insieme due emendamenti per cancellare la delega all’esecutivo per legiferare contro il lavoro povero, riproponendo la legge sul salario minimo a 9 euro l’ora che la maggioranza guidata da Giorgia Meloni aveva affossato. A fine 2023, con un emendamento firmato dal deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, la maggioranza aveva depennato la legge delle opposizioni, dando delega al governo di intervenire entro sei mesi per assicurare ai lavoratori una «equa retribuzione», puntando sulla maggiore diffusione della contrattazione collettiva e non sul salario minimo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le opposizioni ci riprovano con il salario minimo

