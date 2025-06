Le opere di Cattelan provocano e interrogano la città di Bergamo

Le opere di Cattelan, tra provocazione e riflessione, scuotono l’anima di Bergamo, invitando il pubblico a interrogarsi sulle sfide e i paradossi della nostra società. Inserita in «Il Biennale delle Orobie - Pensare come una montagna», questa mostra promette di stimolare un intenso dibattito culturale e sociale. Non perdete l’occasione: l’esposizione sarà visitabile fino al 26 ottobre, un appuntamento imperdibile per chi ama pensare oltre i confini convenzionali.

