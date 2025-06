Le Onde del Destino | ecco il trailer del film di Lars Von Trier che torna al cinema dal 23 al 25 giugno

Preparatevi a immergervi nel mondo intenso di Lars von Trier con il suo nuovo capolavoro, "Le onde del destino". Torna sul grande schermo dal 23 al 25 giugno grazie a Movies Inspired, offrendo un'occasione unica di rivivere questa pellicola premiata a Cannes. Non perdete il trailer e lasciatevi catturare dall’emozione di un film che promette di lasciare il segno.

