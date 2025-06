Le iniziative a Verona per le Giornate Europee dell’Archeologia

le iniziative a Verona per le Giornate Europee dell’Archeologia. Anche Verona partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia 2025, offrendo al pubblico un ricco programma di visite guidate gratuite in alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia antica della città. Dal 13 al 14 giugno 2025, cittadini e turisti avranno l’opportunità di scoprire tesori nascosti e di immergersi in un viaggio nel tempo attraverso arte, archeologia e storia, rendendo questa esperienza imperdibile per tutti gli appassionati.

Anche Verona partecipa alle Giornate Europee dell’Archeologia 2025, offrendo al pubblico un ricco programma di visite guidate gratuite in alcuni dei luoghi più rappresentativi della storia antica della città. Dal 13 al 14 giugno 2025, cittadini e turisti avranno l’opportunità di scoprire tesori. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Le iniziative a Verona per le Giornate Europee dell’Archeologia

In questa notizia si parla di: giornate - verona - europee - archeologia

Giornate Europee dell’Archeologia, visite guidate gratuite su prenotazione – https://is.gd/ZfYOjT – Partecipa alla discussione

Sabato 14 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo Archeologico Nazionale di Firenze propone una serie di appuntamenti che porteranno i visitatori a scoprire strumenti, metodi e risultati delle ricerche che si svolgono in Museo. Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Le iniziative a Verona per le Giornate Europee dell’Archeologia il 13 e 14 giugno 2025; Il 13 e 14 giugno visite guidate nei musei civici di Verona in occasione delle “Giornate Europee dell’Archeologia”; Rapaci e Paleolitico: la Grotta di Fumane tra Archeologia e Avifauna Preistorica.

Giornate europee dell'archeologia, aperture speciali a Roma - Il Santuario Siriaco, l'area del Foro Boario, la Basilica sotterranea di Porta Maggiore: sono solo alcuni dei siti archeologici della Soprintendenza Speciale di Roma che apriranno le loro porte in occ ...

Giornate dell'archeologia, apre l'anfiteatro romano di Ancona - L'anfiteatro romano di Ancona apre i cancelli, in via straordinaria, per le Giornate europee dell'archeologia.