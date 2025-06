Le impostazioni dell’Account Google iniziano ad accogliere il Material 3 Expressive

Se sei tra i fortunati beta tester di Android 16 QPR1, preparati a un’esperienza rinnovata: le impostazioni del tuo account Google stanno iniziando ad adottare il nuovo design Material 3 Expressive. Questo aggiornamento promette un'interfaccia più intuitiva, elegante e coinvolgente, rendendo la gestione del tuo account ancora più semplice e gradevole. Scopri come questa innovazione può migliorare la tua esperienza digitale e cosa aspettarti nei prossimi aggiornamenti.

Google ha avviato il rollout del nuovo design M3E per le impostazioni dell'Account Google, pare solo per i beta tester di Android 16 QPR1. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Le impostazioni dell’Account Google iniziano ad accogliere il Material 3 Expressive

In questa notizia si parla di: google - impostazioni - account - iniziano

Ecco come saranno le impostazioni dell’app Google One con il Material 3 Expressive - Scopri le novità che rivoluzioneranno l'app Google One con il redesign in stile Material 3 Expressive.

Le intelligenze artificiali non hanno emozioni, né coscienza, né desideri. Ma iniziano a comportarsi come se volessero sopravvivere. Lo hanno dimostrato i test condotti da Palisade: intelligenze artificiali tra le più avanzate oggi in circolazione sono state messe Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Google Foto, Gmail e Messaggi iniziano ad abbracciare il Material 3 Expressive; Google Foto, Gmail e Messaggi iniziano ad abbracciare il Material 3 Expressive; Google Shopping Ads: come utilizzarlo in modo efficace.