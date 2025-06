Le cinque mete imperdibili in Italia per l’estate 2025 secondo il Nyt

Scopri le cinque mete più glamour in Italia per l’estate 2025, secondo il prestigioso New York Times. Dalle affascinanti vigne del Chianti alle spiagge mozzafiato della Versilia, senza dimenticare le meraviglie di Roma e Lecce, questi luoghi offrono un mix perfetto di relax, cultura ed eleganza. Pronti a vivere un’estate indimenticabile tra storia, natura e lusso? Ecco i nostri suggerimenti per una vacanza da sogno.

In un recente articolo pubblicato sul New York Times, la giornalista Stephanie Rosenbloom ha selezionato cinque nuove mete di lusso in Italia, perfette per un’estate all’insegna del relax e dell’eleganza. Dai vigneti del Chianti alle spiagge della Versilia, passando per Roma e Lecce, ecco i luoghi da non perdere. Le cinque mete per l’estate in Italia secondo il Nyt. Turisti visitano il Parco archeologico del Colosseo e i Fori Imperiali (Ansa). Forte dei Marmi: Pensione America, charme d’altri tempi sul mare. Un tempo villa privata e poi pensione anni Venti, Pensione America è oggi un boutique hotel adults-only con 18 camere. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le cinque mete imperdibili in Italia per l’estate 2025 secondo il Nyt

Per il New York Times l’Italia è tra le mete imperdibili dell’estate 2025. Viviamo nella Nazione più bella al mondo, dobbiamo esserne orgogliosi Partecipa alla discussione

