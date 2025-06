Le auto diesel Euro 5 ' fuorilegge' in regione Federcarrozzieri | Effetto tsunami sul mercato dell' automotive

L'Emilia Romagna si appresta a dire addio alle auto diesel Euro 5, con lo stop previsto per il 1° ottobre. Federcarrozzieri avverte: questa decisione creerà un vero e proprio tsunami sul mercato dell’automotive, provocando elevati rincari e impattando duramente gli automobilisti locali. Una sfida che richiede attenzione e soluzioni immediate per evitare di pesare ulteriormente sulle tasche dei cittadini.

"Lo stop alle auto diesel Euro 5 che scatterà in Emilia Romagna il prossimo primo ottobre causerà un effetto tsunami sul mercato dell’automotive portando a enormi rincari dei prezzi delle autovetture a tutto danno degli automobilisti della regione". Lo afferma Federcarrozzieri, l’associazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Le auto diesel Euro 5 'fuorilegge' in regione, Federcarrozzieri: "Effetto tsunami sul mercato dell'automotive"

