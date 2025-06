Le Aquile del Cuore | motori passione e solidarietà con il Moto Guzzi The Club

Le Aquile del Cuore tornano in volo, più forti e determinate che mai! Dopo il rinvio forzato a causa del maltempo, l’attesa è finalmente finita: domenica 15 ottobre, Piacenza si trasformerà nel cuore pulsante della passione motorizzata e della solidarietà. Organizzato dal Moto Guzzi The Club e dal C.S.E.N., questo motoraduno benefico promette emozioni uniche, unendo motori, amicizie e solidarietà in un grande abbraccio collettivo. La strada verso un futuro migliore parte da qui!

Dopo il rinvio forzato causa maltempo dello scorso aprile, tutto è pronto per la prima edizione de: "Le Aquile del Cuore", ovvero, l’importante motoraduno benefico organizzato dal Moto Guzzi The Club e dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.) Comitato Provinciale di Piacenza in qualità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Le Aquile del Cuore": motori, passione e solidarietà con il Moto Guzzi The Club

In questa notizia si parla di: aquile - cuore - guzzi - motori

SABATO 14 GIUGNO 2025 arrivano LE AQUILE DEL CUORE! Importante motoraduno benefico organizzato dal Moto Guzzi The Club in collaborazione diretta con il proprio ente di promozione sportiva Csen , patrocinato dal CIP Comitato Italiano Paralimpico Partecipa alla discussione

il Moto Guzzi Club Napoli si prepara a festeggiare la propria squadra del cuore. Niente scaramanzia, nessuna superstizione. Forza Napoli, le aquile partenope sono con te! Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Il 14 giugno sfrecciano ‘Le Aquile del Cuore’, raduno benefico del Moto Guzzi The Club; Moto Guzzi Stelvio: avventura e innovazione su due ruote; Mandello: ecco il nuovo nido dell’Aquila.

Il 14 giugno sfrecciano ‘Le Aquile del Cuore’, raduno benefico del Moto Guzzi The Club - Dopo il rinvio forzato causa maltempo dello scorso aprile, tutto è pronto per la prima edizione de: “Le Aquile del Cuore”, ovvero, l’importante motoraduno ...

Mototerapia con “Le Aquile del cuore” Guzzi, il 14 giugno raduno benefico a Piacenza - “Le Aquile del Cuore”, ovvero, un importante motoraduno benefico organizzato dal Moto Guzzi The Club e dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.