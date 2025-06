LBA Virtus-Germani Brescia | come seguire in tv streaming e radio gara 1 della finale Scudetto

Se sei un appassionato di basket e vuoi vivere in prima persona l'emozione delle Finali LBA 2025, non perdere neanche un attimo della gara 1 tra Virtus Bologna e Germani Brescia. Scopri come seguire l'evento in TV, streaming e radio, e preparati a tifare per la tua squadra del cuore. L'appuntamento è giovedì 12 giugno alle 20.30: non lasciarti sfuggire questa grande sfida che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia del campionato italiano!

Cominciano gioved√¨ 12 giugno alle 20.30 le LBA Finals Unipol 2025 con la sfida tra le teste di serie numero 1 e 3 del tabellone playoff, rispettivamente la Virtus Segafredo Bologna e la Germani Brescia. I bianconeri sono alla quinta finale consecutiva, dopo quella vinta contro Milano nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ¬© Bolognatoday.it - LBA, Virtus-Germani Brescia: come seguire in tv, streaming e radio gara 1 della finale Scudetto

