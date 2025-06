Lazio fonti vicine a Lotito | Striscione contro il presidente a Montecitorio? Gesto strumentale

In un clima di tensione tra sport e politica, uno striscione apparso a Montecitorio ha acceso il dibattito: "Lotito libera la Lazio". Le fonti vicine a Claudio Lotito lo definiscono un gesto puramente strumentale, volto a distogliere l’attenzione dalle sfide gestionali e istituzionali che altri affrontano in questo momento cruciale. Ma cosa si nasconde dietro questa provocazione? Scopriamo insieme i retroscena di questa polemica.

"Un gesto strumentale, utile solo a spostare l'attenzione da evidenti difficoltĂ gestionali e istituzionali che altri stanno affrontando in questo momento". Così fonti vicine al Presidente della Lazio, Claudio Lotito, commentano lo striscione apparso oggi in Piazza Montecitorio con la scritta: "Lotito libera la Lazio".