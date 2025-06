Lazio Bankitalia | crescita 2024 +0,9% sopra media risale industria

La Lazio si conferma una regione in forte risalita economica, con una crescita superiore alla media nazionale nel 2024 e un comparto industriale che traina l’export. Sebbene il Pil regionale non abbia ancora raggiunto i livelli pre-crisi del 2007, i segnali di ripresa sono evidenti: l’industria si rafforza, e l’economia locale mostra un segno positivo che apre nuove prospettive per il futuro. La strada verso il pieno recupero è ormai tracciata.

Roma, 11 giu. (askanews) – Una regione che lo scorso anno ha fatto leggermente meglio in termini di crescita economica rispetto alla media nazionale, con un più 0,9% del più 0,7% dell’intero Belpaese. Eppure il Pil regionale ancora non è tornato al livello registrato nel 2007, laddove quello nazionale è risalito a questo traguardo già nel 2022. Risale l’industria, traina l’export, mentre il turismo, dopo il boom post restrizioni da Covid, continua a crescere con ritmi tornati abbastanza in linea con i valori pre 2019. E non c’è stato l’atteso calo delle costruzioni dovuto al venir meno del Superbonus, anche perché le attività del settore pubblico tra Pnrr e Giubileo hanno compensato quelle venute meno nel privato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

