Lazio a un passo il rinnovo di Vecino | la firma potrebbe arrivare a breve! Tutti i dettagli

La Lazio si avvicina con entusiasmo al rinnovo di Matías Vecino, un tassello fondamentale per il centrocampo biancoceleste. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la firma potrebbe arrivare a breve, consolidando ancora di più il legame tra il calciatore e la società. I dettagli ufficiali sono imminenti e questa trattativa promette di rafforzare la squadra in vista delle sfide future. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti esclusivi!

Lazio, vicinissimo il rinnovo di Matías Vecino: la firma sul contratto potrebbe arrivare presto! I dettagli in casa biancoceleste Importanti sviluppi in casa Lazio: secondo quanto riportato da Sky Sport, la società è ormai a un passo dal rinnovo di contratto con Matías Vecino. Nelle ultime ore, infatti, i contatti con l’entourage del centrocampista uruguaiano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, a un passo il rinnovo di Vecino: la firma potrebbe arrivare a breve! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: lazio - rinnovo - vecino - passo

Lazio, fissato l’appuntamento per il rinnovo di Pedro | Calciomercato - La Lazio ha ufficialmente fissato l’appuntamento per il rinnovo del contratto di Pedro, dopo il successo contro il Lecce.

Aggiornamenti esclusivi sul rinnovo di Vecino: l’ex Inter in bilico tra Lazio e offerte estere? Scopri le ultime mosse! #Vecino #CalcioMercato #SerieA Matias Vecino, l’ex centrocampista dell’Inter, si trova a un bivio cruciale nella sua carriera, con il futuro che pen Vai su Facebook

SKY - Lazio, rinnovo di contratto in vista per Vecino; Lazio, Pedro vicino al rinnovo. Vecino all’addio; I tifosi della Lazio bloccano la partenza di Beppe Signori: un gesto che fece storia.

CALCIOERCATO LAZIO - Di Marzio: "Rinnovo in vista per Vecino..." Come scrive noibiancocelesti.com: Questa l'indiscrezione lanciata nel tardo pomeriggio da Gianluca Di Marzio e ...