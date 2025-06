L’azienda agricola pubblica in Toscana per testare l’innovazione e sperimentare novità

In Toscana nasce un punto di riferimento per l’innovazione agricola: la Tenuta di Cesa a Marciano della Chiana, un vero laboratorio sul campo gestito da Terre Regionali Toscane. Qui, ricerca e tecnologia si incontrano per rivoluzionare le pratiche agricole, testando soluzioni all’avanguardia e sostenibili. Un esempio concreto di come l’ente pubblico possa guidare il progresso, promuovendo un’agricoltura più intelligente e rispettosa dell’ambiente. È un passo deciso verso il futuro del settore.

Firenze, 11 giugno 2025 – Un vero e proprio laboratorio sul campo, che coniuga ricerca, sperimentazione e applicazione pratica delle tecnologie più avanzate in agricoltura. È la Tenuta di Cesa, situata a Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, una «demo farm» gestita da Terre Regionali Toscane, l’ente pubblico che cura il patrimonio agricolo e forestale regionale e ne guida l’innovazione. Si tratta di un’azienda agricola pubblica di 74 ettari dedicata non solo alla sperimentazione, ma soprattutto al collaudo e al trasferimento dell’innovazione agli agricoltori toscani. «La nostra Tenuta è una vera azienda agricola, in cui testiamo sul campo tecnologie e soluzioni innovative prima di proporle agli operatori del settore», ha spiegato Marco Locatelli, dirigente dell’ente e responsabile della gestione della Tenuta di Cesa, nel corso del panel di Agrofutura dedicato all’Agricoltura 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’azienda agricola pubblica in Toscana per testare l’innovazione e sperimentare novità

In questa notizia si parla di: azienda - agricola - pubblica - innovazione

“Mielerie Aperte”: l’Azienda Agricola Giaquinto apre le porte ai visitatori - Scopri il fantastico mondo delle api! Domenica 18 maggio, l'Azienda Agricola Giaquinto di Montoro apre le sue porte in occasione di "Mielerie Aperte".

#Agricoltura – VeGAL lancia due nuovi bandi per innovare l’agricoltura del Veneto Orientale Innovazione, servizi e diversificazione: sono le direttrici dei due nuovi bandi pubblicati da VeGAL, nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2023–2027 "Prodotti Partecipa alla discussione

DIGITALE E INNOVAZIONE @Galassia srl ha scelto il bando nazionale #PIDNext per far crescere la propria impresa! Ai nostri microfoni Gabriele Galatioto, amministratore di Galassia Srl (Perugia,) l'azienda ha creato un suo marchio "Pashmere" e la line Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

L’azienda agricola pubblica in Toscana per testare l’innovazione e sperimentare novità; Farmtopia, bando per l’innovazione digitale in agricoltura; Incentivi ISMEA per l’innovazione in agricoltura.

Agricoltura 4.0, tra droni, sensori e robot: “L’innovazione migliora la vita di chi lavora la terra” - Firenze, 10 giugno 2025 – Droni, sensori, satelliti, robot di mungitura e sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale: sono alcune delle tecnologie che stanno trasformando l ’agricoltura e ...

Innovazione nelle aziende agricole - Si parlerà delle fonti di finanziamento che la Regione Toscana metterà a disposizione per sostenere l’innovazione all’interno delle aziende agricole e agroalimentari, incoraggiando investimenti per ...