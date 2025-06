L' avvertimento di Trump a Netanyahu | Basta con la guerra a Gaza e con le minacce all' Iran

In un momento di grande tensione mediatica, Donald Trump lancia un avvertimento deciso a Netanyahu: basta con la guerra a Gaza e le minacce all'Iran. I dettagli del colloquio telefonico, rivelati dal Jerusalem Post, svelano come le intelligence occidentali credano che Teheran stia sfruttando i negoziati per potenziare il proprio programma nucleare. Una situazione complessa che richiede attenzione e diplomazia, ma quali saranno le prossime mosse dei leader coinvolti?

Svelati i contenuti del colloquio telefonico tra i due leader. Il Jerusalem Post: le intelligence occidentali ritengono che Teheran stia sfruttando i negoziati per rafforzare i suoi impianti nucleari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'avvertimento di Trump a Netanyahu: "Basta con la guerra a Gaza e con le minacce all'Iran"

MEDIO ORIENTE | "Netanyahu sta sbagliando tutto, ha superato il limite, ora basta". È questo, in sintesi, il messaggio che arriva dall'Italia ad Israele. A chiedere lo stop alle violenze sul popolo palestinese sono, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, il ministro

