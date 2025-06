Lavoro per le donne vittime di violenza Schifani | Dalla Sicilia un segnale di giustizia e umanità

L’impegno per le donne vittime di violenza in Sicilia si fa più forte con un gesto simbolico e concreto. La recente approvazione dell’emendamento, da me fortemente sostenuto, che rende retroattiva la legge regionale sulle assunzioni di donne e orfani di femminicidio, rappresenta un passo fondamentale verso giustizia e umanità. È un segnale chiaro che la nostra comunità non resta indifferente di fronte a queste tragedie, ma agisce con responsabilità e solidarietà.

"L'approvazione dell'emendamento che ho fortemente voluto e presentato, per rendere retroattiva la legge regionale sulle assunzioni delle vittime di violenza contro le donne e degli orfani a causa di un femminicidio, rappresenta un atto doveroso di giustizia e civiltà". Lo dichiara il presidente.

