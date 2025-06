Lavoro nero in tre attività commerciali | scattano sospensioni e sanzioni per quasi 13 mila euro

Lotta al lavoro nero: un’azione decisa e continua da parte degli ispettori del lavoro nel cuore della Sicilia. Durante recenti controlli nelle attività commerciali di Catania, sono state scoperte irregolarità per quasi 13 mila euro, con sospensioni e sanzioni che sottolineano l’importanza di rispettare le norme. Un segnale chiaro che il rispetto delle leggi è fondamentale per un mercato equo e trasparente. Gli interventi proseguono senza sosta per garantire condizioni di lavoro corrette e sicure.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al lavoro sommerso da parte degli ispettori del lavoro del contingente Sicilia dell’Inl con controlli mirati in tre diverse attività commerciali della provincia di Catania, riscontrando gravi irregolarità. Nel dettaglio, gli ispettori hanno eseguito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Lavoro nero in tre attività commerciali: scattano sospensioni e sanzioni per quasi 13 mila euro

In questa notizia si parla di: lavoro - attività - commerciali - nero

Lavoro in nero e controlli sulla sicurezza: sospese due attività e maximulte nel Reggino - Dal 5 all'11 maggio, l'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria ha condotto un'indagine approfondita su lavoro nero e sicurezza, ispezionando diverse attività.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lavoro nero in tre attività commerciali: scattano sospensioni e sanzioni per quasi 13 mila euro; In Brianza la Finanza a fianco della Polizia locale per combattere evasione, lavoro nero e merce taroccata; Lavoro “nero“, sospese tre attività. Multe di oltre 10mila euro ai titolari.