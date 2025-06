Lavoro e intelligenza artificiale | il summit a Londra

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando radicalmente il mondo del lavoro, aprendo nuove opportunità e sollevando importanti interrogativi sul futuro occupazionale. Con un investimento di 187 milioni di sterline, il governo britannico si impegna a preparare le nuove generazioni alla rivoluzione tecnologica. Durante l’AI Summit di Londra, si discutono anche previsioni audaci come quella di Elon Musk: tra 30 anni, il lavoro potrebbe diventare un ricordo. Mentre USA e UK accelerano sugli investimenti, è il momento di riflettere sulle sfide e le opportunità di questa nuova era.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro, tra opportunità e timori sul futuro dell’occupazione. Il governo britannico lancia un progetto da 187 milioni di sterline per preparare gli studenti a un mercato trasformato dalla tecnologia. All’AI Summit di Londra si discute anche della provocatoria previsione di Elon Musk: tra 30 anni potremmo non avere più bisogno di lavorare. Mentre USA e UK accelerano sugli investimenti, l’Italia muove i primi passi: al Summit è presente un padiglione tricolore, tra startup e università. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Lavoro e intelligenza artificiale: il summit a Londra

In questa notizia si parla di: summit - lavoro - intelligenza - artificiale

Scontri al corteo di Milano contro il Remigration Summit, la Digos al lavoro per identificare 40 manifestanti - Durante il corteo milanese contro il Remigration Summit 2025, scontri sono scoppiati il 17 maggio. La Digos sta analizzando le immagini delle telecamere per identificare circa 40 manifestanti, sospettati di resistenza aggravata e lancio di oggetti pericolosi.

Alla XVIII edizione del Summit COTEC Europe a #Coimbra ho avuto il piacere di partecipare al panel “Acting Together: Policies for Competitiveness” insieme al Ministro dell’Economia portoghese Pedro Reis e al Ministro spagnolo della Transizione Digitale O Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

ECONOMIA, lavoro e mercati. Innovation Training Summit 2025: il futuro ai tempi dell’intelligenza artificiale; Cosa aspettarsi dall’AI Action Summit di Parigi. L’analisi di Mensi; IV Edizione Lombardia Digital Summit - SAVE THE DATE.

Convegno: “Embodied AI, intelligenza artificiale e robotica per il futuro del pianeta - si propone come un momento di confronto e approfondimento sulle più recenti applicazioni ...

Intelligenza artificiale e lavoro, razzante: servono risorse, regole e formazione per coinvolgere i cittadini - Il dibattito sull’intelligenza artificiale in Italia evidenzia la necessità di investimenti, formazione diffusa e normative contro le discriminazioni algoritmiche per un uso responsabile nel lavoro e ...

Festival del lavoro a genova 2025: numeri record e dibattiti sull’impatto dell’intelligenza artificiale - Il festival del lavoro a Genova ha riunito oltre 300 relatori e 12 ministri per discutere intelligenza artificiale, trasformazioni del mercato, rapporti di lavoro e sfide demografiche con proposte con ...