Lavori sulla linea Sacile-Maniago | circolazione dei treni sospesa per un mese

Lavori di ammodernamento sulla linea Sacile-Maniago: un mese di sospensione della circolazione ferroviaria per garantire interventi di potenziamento e sicurezza. Rfi, impegnata in un importante piano di miglioramento della rete, ha annunciato questa temporanea interruzione. Durante questo periodo, i viaggiersi dovranno organizzare alternative, ma il risultato promette treni più efficienti e affidabili. La ripresa dei servizi è prevista a fine lavori, per un viaggio più sicuro e confortevole.

Stop alla circolazione dei treni per un mese lungo la linea Sacile - Maniago. L'annuncio arriva da Rfi, in questo periodo impegnata in una serie di interventi di potenziamento programmati lungo la rete ferroviaria italiana. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sarà sospesa la.

Lavori sulla linea ferroviaria tra Modena a Bologna, treni cancellati e bus sostitutivi - Nei giorni 17 e 18 maggio, i lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Bologna – Piacenza comporteranno cancellazioni di treni tra Modena e Bologna.

