Lavori sulla linea ferroviaria | traffico sospeso tra Pisa e Forte dei Marmi

Se stai pianificando un viaggio tra Pisa e Forte dei Marmi, è importante essere informati: a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria, il traffico sarà sospeso tra venerdì 13 e domenica 15 giugno. Gli interventi, mirati alla sicurezza e all’efficienza del servizio, coinvolgono due ponti ferroviari fondamentali. Restate aggiornati per scoprire le alternative e organizzare al meglio i vostri spostamenti.

Lavori di manutenzione straordinaria in programma sulla linea ferroviaria Pisa – La Spezia dalle 23.00 di venerdì 13 e per tutta la giornata di sabato 14 e domenica 15 giugno. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) interessano due ponti ferroviari. Il primo riguarda un canale in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it