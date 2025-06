Lavori per 950mila euro | parte la riqualificazione degli impianti sportivi di Treviglio

Entusiasmanti novità per Treviglio: entro fine mese partiranno i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi, con un investimento di 950mila euro. Questo progetto, finanziato attraverso il fondo “Sport Missione Comune 2024” e un mutuo con il Credito Sportivo, rappresenta un passo importante per migliorare le strutture sportive e promuovere uno stile di vita attivo nella comunità. Gli interventi, che non comportano interessi per il Comune, porteranno a un rinnovamento completo degli spazi sportivi, favorendo il benessere di tutti i cittadini.

Treviglio. Prenderanno il via entro fine mese i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi trevigliesi, per un importo complessivo di 950mila euro e che non avrà interessi a carico del Comune in quanto ammesso al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per l’impiantistica sportiva “Sport Missione Comune 2024”. Gli interventi, finanziati attraverso un mutuo acceso con il Credito Sportivo, riguarderanno principalmente il campo in sabbia a 11 e quello a 7 in sintetico oltre che una serie di interventi complementari che riguardano questi due impianti del centro sportivo “Ambrogio Mazza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lavori per 950mila euro: parte la riqualificazione degli impianti sportivi di Treviglio

