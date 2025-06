Lavori in vista della futura rotatoria chiusure programmate tra la Tangenziale e via Guastalla

Preparatevi a un cambiamento importante: tra metà giugno e i prossimi mesi, i lavori di sistemazione all’incrocio tra la tangenziale Bruno Losi e via Guastalla trasformeranno il traffico di Carpi. Le opere, finalizzate allo spostamento delle reti idriche, sono un passo fondamentale per la realizzazione della futura rotatoria. Un intervento che promette di migliorare la viabilità e la sicurezza, rendendo più fluido il flusso di veicoli e cittadini.

Inizieranno a metà giugno i lavori all'incrocio tra la tangenziale Bruno Losi e via Guastalla, a Carpi, finalizzati allo spostamento delle reti idriche attualmente collocate sotto la carreggiata. Le tubazioni verranno posizionate all'esterno dell'area dove sorgerà la futura rotatoria di.

